Akü Ömrü Ne Kadardır? Araba Aküsünün Ömrü Kaç Yıldır, En Fazla Ne Kadar Gider?

Araba ve motorlu taşıtlar mevzu olunca sıklıkla adını duyduğumuz akünün kullanım alanı oldukça geniştir. Kullanıldığı cihazda elektrik enerjisi kaynağı görevi gören akünün performansını doğrudan olarak etkileyen faktör, akünün ömrüdür. Bu nedenle akü en fazla kaç yıl gider ya da araba aküsünün ömrü ne kadar gibi soruların yanıtları merak edilmektedir. İçeriğimizde bu soruların yanıtlarını sizler için yanıtladık.

Akü Ömrü Kaç Yıldır?

Akümülatör kısaltılmış adıyla akü elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak bünyesine depolayan, gerektiğinde bu enerjiyi araç ce cihazlara elektrik enerjisi olarak veren bir kaynaktır. Çoğu kişi genellikle motorlu taşıtlarla bağlantılı olarak bilse de akü santral, aydınlatma sistemi, tren gibi pek çok alanda elektrik enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok akü şarj edilebilir olduğu için kullanım ömürleri eski akülere göre çok daha uzundur. Gerekli bakımları yapılan, şarj doldurma işlemi doğru yapılan akülerin ortalama kullanım ömrü 4-6 senedir. Akünün ömrüne etki eden faktörler arasında akünün kalitesi de ilk sıralarda yer almaktadır.

Araba Aküsünün Ömrü Kaç Yıl?

Günümüzde hemen herkesin ulaşımda ilk tercihi özel araç olduğu için, aracın bakımı ve ekipmanları hakkında bilgi sahibi olmak oldukça fayda sağlayacaktır. Otomobilin elektrik kaynağı haliyle de marş kaynağı olan akü ne kadar sağlıklı ise arabanın çalışma, yakıt, sürüş performansı da o kadar artacaktır. Araba akülerinin kullanım süresine iklim, marş sayısı, araç motoru kapalıyken elektrik kullanılması (far, sinyal vs.) ve şarj etme gibi durumlar etki etmektedir. Tüm kullanım şartları ele alındığında bir araba aküsünün ortalama ömrü ise 4-5 yıldır.

Akü Kaç Yılda Yenilenmeli?

Akülerin yenilenme süresi elbette akünün performansına bağlı bir durumdur, ortalama 4-5 sene kullanılan akü bu süreyi dolduğu vakit değiştirilmelidir. Ancak bu süre zarfından evvel araçta far sönükleşmesi, marş geç alması gibi durumlar var ise akünün performansında düşüş var demektir. Bu durumda yapılması gereken aküyü şarj etmektir, şarj olmasına rağmen araçtaki düşük performans devam ediyorsa ( zaten hali hazırda ömrü dolmuş bir akü asla tam şarj olmayacaktır) aynı durumda ise aküyü yenilemek en sağlıklı yoldur.