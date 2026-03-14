AKUT Arama Kurtarma Derneği bu yıl 30.yaşını kutladı. AKUT: 30 Yılın Hikayesi' isimli etkinliğimizde kurumla 30 yıllık yolculuğa şahitlik edenlere plaket töreni düzenlendi. Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olarak 1996'da başlayan ve bugüne dek 5 bin 404 operasyona katılıp 5 bin 145 canlıyı kurtaran AKUT Arama Kurtarma Derneği, başarılarla dolu 30'uncu yılını gönüllülerin katıldığı bir etkinlikle kutladı. Türkiye genelindeki 30 ekip ve 3 bin 68 gönüllüsüyle arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve afet bilincinin toplum tarafından benimsenmesinde aktif rol alan dernek, geçmişinden aldığı tecrübeyle gelecek projeksiyonunu "AKUT: 30 Yılın Hikâyesi" etkinliğinde belirledi.

Dernek yönetimi önümüzdeki dönemde afet öncesi dönem risk yönetimi ve çok küçük yaşlardan başlayarak toplumun geneline yayılan farkındalık eğitimlerine yoğunlaştı. Kurulduğu 1996 yılında yaklaşık 10 gönüllü ile başladığı yolculuğuna 30'uncu yılında 3 bin 68 gönüllü ile devam eden AKUT, Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstlendi. AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, "Türkiye'nin AKUT'u olarak 30 yıldır büyük sorumluluk üstleniyoruz. Bunu da temel değerlerimiz arasında yer alan gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, başta insan hayatı olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek, dürüstlük ve güvenilirlik ile sürdürüyoruz.

Kurtardığımız her bir canlının hayatı, bizim için en büyük moral ve motivasyon kaynağı. Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olarak bugün yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da bilgi ve birikimimizi faydaya dönüştürerek her canlının hayatına şefkatle dokunuyor. Kuruluşumuzun 30'uncu yılı dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu buluşma, yalnızca bir kutlama değil; afetlere hazırlık kültürünün, gönüllülüğün ve toplumsal dayanışmanın geleceğine dair güçlü bir vizyonun paylaşılacağı özel bir anı da temsil ediyor" dedi. 'AKUT: 30 Yılın Hikâyesi' etkinliği kapsamında 25 yıl boyunca gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılanlara ve AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin 30 yıllık yolculuğuna şahitlik eden medya kuruluşlarına 'AKUT Medya Elçisi' plaketi verildi. Sabah Gazetesi'nden ise Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'e verilen Medya Elçisi plaketini Metin Yüksel adına Sabah Gazetesi muhabiri Mustafa Kaya aldı.