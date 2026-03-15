AKUT’tan SABAH’a medya elçisi ödülü

Türkiye'nin arama kurtarma alanındaki ilk sivil toplum örgütü olarak 1996 yılında yola çıkan AKUT Arama Kurtarma Derneği, kuruluşunun 30. yıl dönümünü gönüllülerin katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. "AKUT: 30 Yılın Hikâyesi" başlığıyla gerçekleşen buluşmada, derneğin geçmişten bugüne uzanan başarıları ve gelecek vizyonu kamuoyuna aktarıldı. Törende konuşan AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, "Türkiye'nin AKUT'u olarak 30 yıldır büyük bir sorumluluk taşıyoruz" ifadeleri kullandı.
Gecenin sonunda, AKUT'un 30 yıllık yolculuğuna şahitlik eden isimlere vefa ödülleri takdim edildi. 25 yılını dolduran gönüllülerin yanı sıra, kurumun sesini duyuran medya kuruluşları da unutulmadı. "AKUT Medya Elçisi" plaketine layık görülen Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel adına ödülü, Sabah Gazetesi Muhabiri Mustafa Kaya teslim aldı.