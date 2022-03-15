Akvaryum Balık Türleri: Akvaryum Balıkları Hangileridir, Evde Hangi Balıklar Beslenir?

Kedinin, köpeğin ya da kuşun aksine akvaryum balıklarının insanlar ile birebir teması olmasa da çok ciddi bakım ve dikkat isteyen hayvanlar olduğunu unutmamak gerekmektedir. Akvaryum şartlarında yapacağınız her iyileştirme balıklarınızın ömrünü uzatacaktır. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken nokta ise akvaryum balık türlerinden hangi balığın nasıl bir ortamda yaşadığını bilmek olacaktır.

Akvaryum Balık Türleri

Akvaryum balıkları çok fazla çeşitliliğe sahip bir alandır. Biz bu yazımızda size balık çeşitleri içinde akvaryumda beslenmek için en çok tercih edilen balıkları sizin için listeledik;

Japon Balığı: Hepimizin en çok karşısına çıkan balık türü olan japon balığı özellikle akvaryumda beslenirken ısıtıcıya çok ihtiyaç duymayan balık çeşidi olarak bilinir. Beslenesi ve bakımı ne kadar kolay olsa da yanına başka bir cins balığı kabul etmeyen japon balıkları sadece kendi türleri ile uyum içinde yaşarlar.

Melek Balığı: Şekillerinin sıra dışılığı balık severlerin ilgisini çeken bir balık türü olan melek balığı davranış olarak da adeta bir melek gibidir ve diğer bütün balıklar ile sorunsuz bir şekilde bir arada yaşanabilmektedir. Kalabalık bir şekilde ve sürü bilinci ile yaşayan melek balığı narin balık türlerindendir.

Lepistes Balığı: Balık türleri arasında en hızlı üreyen balık olarak bilinen lepistesler çok küçük yapılı balıklardır. Özellikle su sıcaklığı konusunda büyük özen isteyen lepistes balıkları sadece kendi türleri ile anlaşan balıklardandır.

Beta Balığı: Yalnız bir balık türü olarak bilinen Beta balığı özellikle görsel şölen sunan bir balıktır. Tek başına bile çok büyüleyici ve güzel bir yapıda olan beta balığı kısa ömürlü bir balık türüdür. Yalnız yaşasa bile akvaryuma ve geniş alana ihtiyaç duyar. Su sıcaklığı beta balıklarının bakımı için oldukça önemlidir.

Sarı Prenses: Özellikle büyük ve geniş akvaryum balığı olarak bilinen prensesler kendi türleri ile zaman zaman agresifleşen genelde barışçıl bir havada yaşarlar. Çok ürerler ve bu üremeler takip edilmezse kendi yavrularını yiyebilirler. Diğer balıkların aksine bulundukları akvaryumlarda yeşillik ya da bitki olmasını sevmezler.

Çöpçü Balıkları: Akvaryumu temizler diye düşünülen çöpçü balıkları aslında temizlikle uğraşmazlar sadece dibe çöken yemleri yerler ve diğer balıkların aksine özel bir bakım ve beslenme isteyen balık türleridir. Genelde kendi türleri ile barış içinde ve dipte yaşarlar.

Evde Hangi Balıklar Beslenir?

Yukarıdaki listemizden de yola çıkarak evinize oluşturacağınız akvaryumunuzda birbiri ile uyum içinde yaşayabilen balık türlerini tercih etmeniz akvaryumdaki balıklarınızın sağlığı açısından daha yararlı olacaktır.