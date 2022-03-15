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Giriş Tarihi: 15.3.2022 11:13 Son Güncelleme: 15.3.2022 11:13

Akvaryum Balıkları Hangileridir, Evde Hangi Balıklar Beslenir?

Akvaryum Balıkları Hangileridir, Evde Hangi Balıklar Beslenir?

Akvaryum başlı başına doğaüstü bir güzelliği barındırmasından dolayı pek çok kişinin ilgi alanı arasında yer alıyor. Akvaryumda yaşayan pek çok canlı türü her gün keşfedilmeye devam ediyor. Peki akvaryum balık türleri ve çeşitleri hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Deniz ve okyanuslarda yaşayan pek çok canlı içinde balıklar çok daha özeldir. Balık türleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler bunu araştırmışlardır. Akvaryum Balık Türleri ve Çeşitleri: Akvaryum Balıkları Hangileridir, Evde Hangi Balıklar Beslenir? İşte tüm detaylar…

Deniz ve okyanuslarda yaşayan pek çok canlı vardır. Gizemini ve büyüsünü her daim koruyan bu dev dalgaların içerisinde milyonlarca canlı hayat bulmuştur. Birbirinden farklı özelliği bulunan bu canlılar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bu canlılar arasında yer alan balıkların bazı özellikleri evde, tatlı sularda yaşayan türdendir. Akvaryumun güzelliğinden etkilenen pek çok insan, özellikle pek çok balığın olduğu akvaryumları keşfetmeyi ilgi çekici bulurlar. Akvaryum balıkları bu yüzden her zaman merak edilmiştir. Akvaryum balık türleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için en ilgi gören balıklara yer verdik.

Akvaryum Balıkları

Pek çok defa karşılaştığımız akvaryumlarda çok çeşitli balıklar vardır. Birbirinden renkli balıklar, farklı özellikleriyle gören herkesi büyülemiştir. Bu durumda pek çok balık türü vardır demek yanlış olmaz. Birbirinden farklı balık türlerini evlerine taşımak isteyenler bu konuda bilgi sahibi olmalıdır.

Akvaryum Balık Türleri

Akvaryum balık türleri çeşitlilik gösterir. Belki daha önce karşılaştığınız ve adını bilmediğiniz bu balıklardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Japon Balığı: Evlerde beslenen en popüler balık türlerinden birisi de Japon balığıdır. Bu küçük turuncu balıklar, isminden de anlaşılacağı üzere Asya kökenlidir. Japon balıklarının barışçıl bir yapıları vardır. Bu balıklar son derece mutlu görünürler.
  • Beta Balığı: Kavgacı siyam olarak bilinen bu balık türünün farklı yapı ve renkte birçok alt türü bulunur. Kendi türlerine karşı agresif olan bu balıklar başka bir beta ile yaşayabilirler.
  • Çöpçü Balığı: Bu balık türleri, akvaryumun içindeki pislikleri temizlediği düşünülür. Bu nedenle çöpçü balıklarına bu isim verilir. Bu balıklar işin özünde akvaryumun dibindeki yemleri yer. Böylece suyun dengesini sağlamış olur.
  • Neon Tetra: Bu tür balıklar son derece popülerdir. Barışçıl bir yapıya sahip bu balıklar, düzenli ve kaliteli beslenirse uzun ömürlü olabilir.
  • Lepistes: Çok kolay çoğalabilen canlılardan olan lepistesler en çok tercih edilen akvaryum balıklarıdır.
  • Melek Balığı: En bilinen akvaryum balıklardan olan melek balığı orta derecede agresiflerdir. Bu tür balıklar kendinden küçük balıkları yiyebilir.

Balık Çeşitleri

Balıklar farklı tür ve özellikte karşımıza çıkar. En çok bilinen balık çeşitleri şu şekildedir:

  • Lepistes
  • Siyam Balığı
  • Japon Balığı
  • Melek Balığı
  • Çöpçü balığı
  • Sarı prenses
  • Tetrazon
  • Diskus
  • Siyah Moli Balığı
  • Kılıçkuyruk
  • Plati

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Akvaryum Balıkları Hangileridir, Evde Hangi Balıklar Beslenir?
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