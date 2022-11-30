Akyaka gezilecek yerler, Akyaka bir balıkçı kasabası olup, son yıllarda popüler bir tatil yeri haline gelmiştir. Daha çok yazın dolup taşan Akyaka, dinlenme yeri haline gelmiştir. Tarihi yerleri, denizi, güneşi ve eşsiz manzarası, balık restoranları ile farklı bir yer olmaktadır. Adrenalin ve macera turları vardır. Tekne turları, kano, uçurtma sörfü, çadır kampları, su sporları, doğa ve parklar, plajları, koyları, nehirleri ve daha birçok yeri bulunmaktadır. Akyaka gezilecek yerler - Yazın ve kışın Akyaka'da gezilecek ve fotoğraf çekilecek yerler nereler, 1 günde gezilir mi? Sorularının cevapları…

Akyaka Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Akyaka'da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler

Akyaka Evleri

Kendine has bir havası olan Akyaka evleri, doğayla uyum içindedir. Bitişik yapılaşmadan uzaktır. İçinde ve dışında ahşap işlemeleri olan, yöreye ait Muğla bacaları ve çiçekli bahçeleriyle göz doldurmaktadır.

Sakartepe Seyir Terası

Genellikle mola vermek isteyenlerin uğrak yeri olmaktadır. Çam ormanları ile çevrelenmiş Sakartepe Seyir terası'nda; Gökova, Akyaka, Akçapınar ve Azmak Nehri gibi birçok yerin manzarasını seyredilebilmektedir.

Akyaka Halk plajı

Akyaka Halk Plajı, diğer adı Akyaka Sahili'dir. Akyaka'da en çok tercih edilen plajdır. Muğla'nın mavi bayrak çevre ödülüne sahiptir. Denizin sığ olması, Hem çocuklu aileler hem de yüzme bilmeyenler için güzel bir seçenektir.

Çınar Plajı

Akyaka, Çınar Plajı çakıl taşların oluşmaktadır. Bundan dolayı kumsal sevenlerin tercih etmediği bir yerdir. Burada Azmak Nehri'nin karışması ile suyun serin olmasını sağlamıştır.

Nail Çakırhan Plajı

Türk gazeteci ve şair olan Nail Vahdeti Çakırhan, geleneksel mimariyi günümüze taşımış ve inşa ettiği yapılarla büyük katkı sağlamıştır. Mimarlık eğitimi almadığı halde, 1983 yılında dünyanın en saygın mimarlık ödüllerinden biri olan Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü almıştır.

Gökova Aşıklar Plajı

Bol yeşillikli olan ve okaliptüs ağaçlarıyla çevrelenmiş ve bu nedenle asıl adı Okaliptüs Yolu'dur. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz birçok sahnesinin çekildiği yerdir. Bol bol oksijen depolayacağınız ve resim çekebileceğiniz yerlerden biridir.

Akyapı Orman Kampı

Merkeze oldukça yakın olan Akyaka Orman Kampı Türkiye'nin en güzel orman kamplarından biridir. Koylara yürüyüş mesafesinde yakın olup istediğiniz gibi denize girilebilmektedir.

Akbük Koyu

Tekne turlarının durak noktasıdır. Birinci derecede doğal sit alanı içerinde yer alır. Bu yüzden betonlaşmaya izin verilmemiş ve mavi, yeşilin tonları korunmuştur.

Küfre Koyu

Turnalı Boncuk Koyu

El değmemiş doğası ve masmavi deniziyle, sessiz, sakin ve mütevazi bir koydur.

Değirmenbükü Koyu

Gökova'nın en büyük koyudur. Doğaya karşı yürüyüş yapılabilir, fotoğraf çekilebilir. Piknik yapılabilir, balık tutulabilir.

Azmak Nehri

Buz gibi serin suyuyla, yazın bunaltıcı sıcaklarından kurtulacağınız, kano kiralayabilir, tekne turlarına katılabilir ve çevresinde yürüyüş yapılmaktadır.

Kadın Azmağı Nehri

Kadın Azmağı Deresi sit alanı olarak korunmaktadır. Su sporları, kano, dağ bisikleti, sörf yapılabilmektedir. Su samurlarını, yüzen ördeklerine, kaplumbağalarına, su altı bitki örtüsüne hayran bırakmaktadır.

Sedir Adası

Sedir Adası, maki, çam, sedir ve zeytin ağaçlarıyla çevrelenmiştir. Antik çağdan beri önemini koruyor ve içerisinde antik bir kente ait olan şehir duvarlarına ve antik tiyatro kalıntılarına yer vermektedir.

Akçapınar Köyü

Denizi oldukça sığ ve kumludur. Kitesurf yapanların ve kano kiralamak isteyenlerin yeri olmaktadır. Bu aktivetelerin okulları bulunmaktadır.

1 Günde Gezilir Mi?

Akyaka, her mevsim ziyaret edilebilmekte ve ortalama 2 günde gezilebilmektedir.