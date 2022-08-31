Akyaka Orman Kampı Nerede? Akyaka Orman Kamp Alanı Taş Evler Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Akyaka Orman Kampı çam ağaçları kokusu eşliğinde denize girebileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz orman içerisine gizlenmiş harika bir dinlenme alanıdır. İçerisinde bulunan taş evlerde konaklama sağlanması ve insanlara bireysel kamp yapma imkanı sağlaması sayesinde her yıl pek çok turist ağırlamaktadır. Buraya tatil yapmak için ulaşım sağlamak isteyen turistler ve kampçıların Akyaka Orman Kampı nerede ve Akyaka Orman Kampına nasıl gidilir sorularını sizler için yanıtladık.

Akyaka Orman Kampı Nerede?

Akyaka Orman Kampı, yeşil ile mavinin mükemmel uyumunu içeren kamp alanıdır. Kampçıların sıkça tercih ettiği Akyaka Orman Kampı Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka mahallesinde yer almaktadır. Muğla kent merkezine 29.2 km uzaklıkta olan kamp alanı Ula merkeze ise 18.3 km uzaklıkta yer alır. Yani Muğla kent merkezinden özel araç ile ulaşım yaklaşık 30 dakika, Ula ilçe merkezinden ulaşım ise yaklaşık 20 dakikdadır.

Akyaka Orman Kampına Nasıl Gidilir?

Akyaka Orman Kampına gitmek için kendi özel aracınızı kullanabilir ya da toplu ulaşım araçlarından faydalanabilirsiniz. Muğla otogardan kalkan ve Muğla- Ula- Akyaka- Gökova güzergahı üzerinde hizmet veren servis, minibüs, otobüsler toplu ulaşım için oldukça kolay seçeneklerdir. Akyaka Orman Kamp alanı taş evlerine kendi özel aracınız ile gitmek isterseniz Muğladan Marmaris istikametinde ilerlerken Sakar Geçidi'nın virajlı yollarından aşağı inmeli ve sonrasında karşınıza gelen kavşakta Akyaka tabelasının gösterdiği istikamete doğru dönmelisiniz. Akyaka merkeze gelince, Atatürk Caddesi'nin olduğu yola girin. Bir süre ilerlediğinizde Gökova Akyaka Orman Kampı karşınıza çıkacaktır. Burada dilediğiniz gibi eğlenebilir, tatilinizi geçirebilirsiniz.