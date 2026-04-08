Giriş Tarihi: 8.04.2026 12:41

Akyazı'da sır ölüm: Eşya almak için gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Demirtaş, eşya almak için eve gelen oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Hüseyin CUMALI
Akyazı ilçesine bağlı Konuralp Mahallesi 2044. Sokak'ta 3 çocuk babası 65 yaşındaki Mustafa Demirtaş'ın oğlu eşya almak için eve geldiği sırada babasını hareketsiz şekilde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Olay yeri inceleme ekipleri ikamet ve çevresinde detaylı çalışma gerçekleştirirken, Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Demirtaş'ın cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Öte yandan,Mustafa Demirtaş'ın eşi Safiye Demirtaş'ın yaklaşık 6 yıl önce pandemi döneminde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

