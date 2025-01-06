Ala Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Ala Suresi Allah'ın yüceliğini ve azametini öven, insanı tefekküre davet eden ayetleriyle dikkat çeker. "Ala" kelimesi "yüksek" ya da "çok ulu" anlamlarına gelir ve sure, Allah'ın bu sıfatlarını öne çıkarır. Özellikle Ala Suresi 1-2-3. ayet okunuşu ve ilgili ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı öğrenildiğinde bu sıfatlar açıkça görülecektir.

Ala Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

Ala Suresi Allah'ın yaratıcı olduğunu ve kâinat üzerindeki sonsuz kudretini vurgulayan anlamıyla dikkat çekmektedir. Süre kulları Rabbin yüce adıyla tespih etmeye çağırmakla başlar ve bu çağrı insanın Allah'a olan teslimiyetini simgeler. Bu sürede insanın yaratılışına, ilahi düzenin mükemmelliğine ve Allah'ın her şeyin üzerindeki mutlak hakimiyetine dikkat çekilir. İlgili ayetlerin okunuşu şu şekildedir;

1. Sebbihısme rabbikel'a'la.

2. Elleziy haleka fesevva.

3. Velleziy kaddere feheda.

Ala Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Ala Suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer almakta ve toplamda 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde indirilen bu sure sıkıntılar altında bulunan Müslümanlara teselli vermeyi ve Allah'ın kudretine olan inancı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İndirilme sırası 8 olan Ala Suresi, tevhit öğretilerini merkeze almaktadır. Surenin 1-2 ve 3. ayetlerinin Türkçe anlamları şu şekildedir;

1. Yüce Rabbinin adını tespih et.

2. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

3. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.