A'la Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa ve etkileyici surelerinden biridir. Özellikle 13, 14 ve 15. ayetler, ahiret hayatını dünya hayatı ile kıyaslayarak önemli mesajlar verir. Bu ayetler, Müslümanlar için hem dünyalık işlerle meşgul olurken hem de ahiret hayatını unutmamaları gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir. Bu ayetleri anlamak ve hayatımıza uygulamak, önemli bir durumdur. Ala Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Müslümanlar için hem bir uyarı hem de bir rehber niteliğindedir.

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

13. Ayet: Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

14. Ayet: Kad efleha men tezekka.

15. Ayet: Ve zekeresme rabbihi fesalla.

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

13. Ayet: Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

14-15.Ayet: Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.