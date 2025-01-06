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Giriş Tarihi: 6.1.2025 15:59

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

A’lâ Sûresi, Kur’ân-ı Kerîm’in 87. sûresi olup, insanın kulluk bilinci, Allah’ın yaratma kudreti ve ahiretin önemi üzerine derin mesajlar içerir. A’lâ Sûresi’nin 13-14-15. ayetleri, insanın ahiret hayatını düşünerek yaşaması gerektiğine dair güçlü mesajlar içerir. Kurtuluşa ermenin yolunun, Allah’ı anmaktan ve ibadeti ihmal etmemekten geçtiği vurgulanır. Ala Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi edinip ve bu öğütlere sıkı sıkıya bağlanmak oldukça önemlidir.

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

A'la Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa ve etkileyici surelerinden biridir. Özellikle 13, 14 ve 15. ayetler, ahiret hayatını dünya hayatı ile kıyaslayarak önemli mesajlar verir. Bu ayetler, Müslümanlar için hem dünyalık işlerle meşgul olurken hem de ahiret hayatını unutmamaları gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir. Bu ayetleri anlamak ve hayatımıza uygulamak, önemli bir durumdur. Ala Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Müslümanlar için hem bir uyarı hem de bir rehber niteliğindedir.

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

13. Ayet: Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

14. Ayet: Kad efleha men tezekka.

15. Ayet: Ve zekeresme rabbihi fesalla.

Ala Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

13. Ayet: Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

14-15.Ayet: Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

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Ala Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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