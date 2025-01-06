Bu iki ayet, insanın fıtratında var olan dünya hayatına olan düşkünlüğü vurgular. İnsanlar, genellikle dünya malı, şöhret, güç gibi geçici zevklere daha çok değer verirler. Ancak ayetler, bu dünya hayatının geçici olduğunu ve asıl hayatın ahiret olduğunu hatırlatır. Ahiret hayatı, hem daha hayırlı hem de daha kalıcıdır. Yani dünya hayatındaki sıkıntılar, ahiretteki sonsuz nimetlerin yanında hiçbir şey ifade etmez. Ala Suresi 16-17. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu yüzden oldukça önemlidir.

Ala Suresi 16-17. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 16-17. Ayet Okunuşu

16. Ayet: Bel tü'sirunelhayateddünya.

17. Ayet: Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

Ala Suresi 16-17. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İbrahim ve Musa, Allah'ın vahyini insanlara tebliğ eden büyük peygamberlerdir. Onlara indirilen sahifelerde de, A'lâ Suresi'nde geçen tevhid (Allah'ın birliği), ibadet ve ahiret gibi temel mesajların yer aldığı hatırlatılmaktadır. Bu, Kur'an'ın, geçmiş vahiylerin bir devamı olduğunu ifade eder.

16. Ayet: Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Ayet: Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

