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Giriş Tarihi: 6.1.2025 15:56

Ala Suresi 7-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, İslam dininin temel kaynağıdır ve Müslümanlar için en önemli kitaptır. Bu kutsal kitabın her ayeti, derin mesajlar içerir. A'lâ Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 87. suresidir ve Mekke'de indirilmiştir. Sure, Allah'ın yüceliğinden, yaratılışın delillerinden, insanın sorumluluklarından ve ahiret hayatından bahseder. İsmini, ilk ayette geçen “A'lâ” kelimesinden almıştır. Ala Suresi 7-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Allah’ın yaratma, bilme ve rehberlik etme sıfatlarını açıklar.

Ala Suresi 7-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Ala Suresi 7, 8 ve 9. ayetleri, iman gibi önemli konuları ele alır. Bu ayetler, Allah'ın yüce sıfatlarını ve insanlara gösterdiği rahmetini dile getirir. Bu ayetler, Allah'ın ilminin ve hikmetinin her şeyi kuşattığını hatırlatarak insana teslimiyet ve şükür bilinci kazandırır. Özellikle ibadetlerde tekrar edilen bu ayetler, müminlerin ruh dünyasında derin bir etki bırakır. Ala Suresi 7-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı derinlemesini incelendiğinde, insanların Allah'a olan bağlılığı pekiştirir.

Ala Suresi 7-9. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 7-9. Ayet Okunuşu

7. Ayet: İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.

8. Ayet: Ve nüyessirüke lilyüsra.

9. Ayet: Fezekkir in nefe'atizzikra.

Ala Suresi 7-9. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

7. Ayet: Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

8. Ayet: Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

9. Ayet: O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

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Ala Suresi 7-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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