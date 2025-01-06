Ala Suresi 7, 8 ve 9. ayetleri, iman gibi önemli konuları ele alır. Bu ayetler, Allah'ın yüce sıfatlarını ve insanlara gösterdiği rahmetini dile getirir. Bu ayetler, Allah'ın ilminin ve hikmetinin her şeyi kuşattığını hatırlatarak insana teslimiyet ve şükür bilinci kazandırır. Özellikle ibadetlerde tekrar edilen bu ayetler, müminlerin ruh dünyasında derin bir etki bırakır. Ala Suresi 7-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı derinlemesini incelendiğinde, insanların Allah'a olan bağlılığı pekiştirir.

Ala Suresi 7-9. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 7-9. Ayet Okunuşu

7. Ayet: İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.

8. Ayet: Ve nüyessirüke lilyüsra.

9. Ayet: Fezekkir in nefe'atizzikra.

Ala Suresi 7-9. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

7. Ayet: Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

8. Ayet: Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

9. Ayet: O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.