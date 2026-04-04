Alaca Camii modern tasarıma ilham oldu

Kuzey Makedonya'nın Tetova şehrinde bulunan Osmanlı mirası Alaca Camii, eşsiz işlemeleriyle modern tasarım çalışmalarına ilham oldu. Kalkandelen'i ortadan bölen Pena Nehri'nin yanı başında bulunan cami, 15'inci yüzyılda Hurşide ve Mensure isimli kız kardeşlerin çeyiz paralarını bağışlayarak inşa ettirilmesi hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Caminin resim, süsleme ve bezemelerinin uzun süre dayanması için 40 bin yumurta akı kullanıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi öncülüğünde ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Not The Same" projesi Alaca Camii'nin eşssiz süslemelerini çağdaş tasarımın merkezine taşıyor. 30 güzel sanatlar öğrencisi akademisyenlerin eşliğinde bu eşsiz yapıdan faydalanarak birbirinden şık tasarımlara imza attı.

Proje kapsamında Alaca Camii'yi ziyaret eden genç tasarımcılar ve akademisyenler camideki süslemeleri çağdaş tasarıma nasıl aktarabileceklerini tartıştı. Bu tartışmaların sonucunda da ortaya özgün eserler çıktı. Özel tasarım ürünleri Alaca Camii'nde açılan bir özel bölümde ve Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde sergilendi. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ferhan Egemen Sunal "Süreç saha gezisi ve atölye çalışmalarıyla desteklenen araştırma kavram geliştirme, iki ve üç boyutlu üretim aşamalarını içermiştir.

Bu uluslararası üniversiteler arası çok katmanlı proje sonucunda tüm katılımcıların tarihten ilham alarak yeni tasarım yaklaşımlarını keşfettikleri süreç sonunda yapılan sergideki tasarım ürünlerinde gözlemlenmiştir" dedi. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Lütfi Sunar da "Bu tür yapıların yalnızca tarihi eser değil, aynı zamanda bilgi ve anlam taşıyıcısı. Proje kapsamında öğrenciler, estetik birikimi analiz ederek çağdaş tasarımın içine entegre etme fırsatı buldu" diye konuştu.