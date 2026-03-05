Alacak tartışması can aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çocuk babası Eyüp Ceylan, arkadaşı İsmet Kaya ile caddede yürürken, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen H.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. üzerindeki tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Eyüp Ceylan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkadaşı İsmet Kaya ise Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan olay yerinden kaçan saldırgan H.K. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.