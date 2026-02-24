Haberler Yaşam Haberleri Alacak-verecek cinayetinde tutuklama
Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:00

Alacak-verecek cinayetinde tutuklama

Şırnak'ın Cizre’de ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden Bilal Ekinci’yi silahla vurarak öldüren ve ardından polise teslim olan zanlı A.Ş., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABİDİN YEL
Olay, 23 Şubat 2026 tarihinde Cizre'de meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. ile Bilal Ekinci arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine A.Ş., yanındaki silahla Bilal Ekinci'ye ateş ederek ağır yaraladı. Ekinci, kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı A.Ş polise gidip teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak geniş güvenlik önlemleri altında Cizre Adliye Sarayına getirilen A.Ş Cumhuriyet Savcılığı sorgusunun ardından tutuklama talebi mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı A.Ş "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

