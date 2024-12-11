Alacak verecek kavgası: 1 ölü!

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde bir lüks rezidansın 6.katındaki Bilal Sarı'ya ait dairede, olay yaşandı. Dairede, Bilal Sarı (28) ve Ertuğrul Bakkaloğlu (33) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal Sarı belinden çıkardığı tabanca ile Ertuğrul Bakkaloğlu'na ateş etti. Göğsünden yaralanan Bakkaloğlu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ertuğrul Bakkaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Bilal Sarı 112 Acil servis hattını arayarak cinayet işlediğini ihbar eti. Cinayet zanlısı Sarı olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Olayda hayatını kaybeden Ertuğrul Bakkaloğlu, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.