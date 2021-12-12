Alacak-verecek meselesi kanlı bitti

Bahçelievler'de Bekir Karakuş ile Ahmet Kaplan arasında lokanta sebebiyle alacak verecek meselesi vardı. Lokantanın sahibi Bekir Karakuş, lokantanın eski sahibi olan Ahmet Kaplan'ı cadde üzerinde gördü. Karakuş, silahını çekerek Kaplan'a kuşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kaplan'ı hastaneye kaldırdı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen Ahmet Kaplan hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısı Bekir Karakuş'u yakalamak için çalışma başlattı.