Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce açılan ateş sonucu restoran işletmecisi Ergün Karakaya ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.