Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 7.11.2025 17:40

Muğla’nın Menteşe ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli şahıs polis ekiplerince aranıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi karın bölgesinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralanırken, diğer kişi başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından kaçan 40 yaşlarındaki M.Ç. isimli şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

