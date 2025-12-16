Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurmuştu: O sanık yeniden hakim karşısında!

Giriş Tarihi: 16.12.2025 20:34

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden ağabeyini silahla yaralayan A.K., istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık mahkemede beraatini isterken, duruşmada mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği ağabeyi B.K.'yı silahla yaralayan A.K., istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada en küçük kardeş K.K. da tanık olarak dinlendi. K.K., köyde yaşadığı askeri personel olan ağabeyi sanık A.K.'nin kendilerine yardımcı olmak için değişik dönemlerde para ve arabalarını verdiğini belirterek, ağabeyi A.K.'nin alacağını istediğinde diğer ağabeyi B.K.'nın borcunu ödemediğini ve küfür ettiğini söyledi. A.K., mahkemede yaptığı savunmasında öldürmek kastı ile hareket etmediğini, B.K.'nın yolunu kestiğini kendisinin de korkutmak için ateş ettiğini belirterek, beraatini istedi. Savcılık makamının tutukluluğun devamını talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

