Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 6.04.2026 11:46

Adana'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada restoran işletmecisi Ergün Karakaya hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Ziya RAMOĞLU
Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin açtığı ateş sonucu restoran işletmecisi Ergün Karakaya ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Silahlı kavgada ağır yaralanan Ergün Karakaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

