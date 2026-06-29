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Giriş Tarihi: 29.06.2026

Alacak-verecek tartışması can aldı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Alacak-verecek tartışması can aldı
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Giresun'un Eynesil ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada silahla yaralanan 21 yaşındaki Enes Eren yaşamını yitirdi. Olay Eynesil ilçesi Ören beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Giresun'da oto tamirciliği yaptığı öğrenilen Ş.K. (29), alacağını tahsil etmek amacıyla beldeye geldi. Yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden Enes Eren'den, babasından kalan oto tamiri borcunu istediği öne sürülen Ş.K. ile genç arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Tarafların bir otomobil içerisinde gerçekleştirdiği görüşmenin büyümesi üzerine araçta bulunan ve Ş.K.'ye ait olduğu belirtilen tabanca ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Enes Eren ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Ş.K.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

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Alacak-verecek tartışması can aldı
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