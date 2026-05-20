Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Eski çalışanını sokak ortasında vurdu!

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Murat U. isimli şahıs ile eski çalışanı Adnan Ö. arasında tartışma çıktı. İkili arasında alacak verecek davası yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Murat U., üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak eski çalışanı Adnan Ö.'ye doğru ateş etti. Mermilerin hedefi olan Adnan Ö., ayağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli Murat U. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralı Adnan Ö.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlı Murat U., kısa bir süre sonra Akyazı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Şüpheli Murat U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!