Haberler Yaşam Haberleri Alacaklı iş adamını öldürüp canına kıydı! Peynir ticareti kanlı bitti
Giriş Tarihi: 12.9.2025 15:24 Son Güncelleme: 12.9.2025 15:29

İstanbul Başakşehir'de iş yerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı iş insanını silahla öldüren kişi intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken ikili arasında 80 milyonluk peynir ticareti olduğu öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Erdal Özlek (44), dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar'ın (58) yanına gitti. İçeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Hayatını kaybeden iki kişinin peynircilikle uğraştıkları ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesinin bulunduğu öğrenildi. Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

