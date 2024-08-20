Alaçatı cinayetinin detaylarına SABAH ulaştı

İzmir Alaçatı'da bulunan bir eğlence mekanında 13 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda Ümit Günay ile mekanın güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmada Samet Öztaşkın hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Aralarında Ümit Günay'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanık İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı. Ümit Günay, Mehmet Murat ve Burhan Yaşar hakkında 2. celsede mevcut delil durumu, sanıkların delilleri karartma ve yok etme ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliye kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Günay, Murat ve Yaşar'ın tahliye edilmesi ardından karara itiraz etti.
ATEŞ İZİNE RASTLANILMADI
Dosyaya giren Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü raporunda Ümit Günay'ın ellerinde, yüz svaplarında ve kıyafetlerinde atış artığına rastlanılmadığı kaydedildi. Raporda, olay yerinden 4 adet tabanca alındığı, bu tabancalarda da Günay'a ait parmak ve avuç içi izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. Olay yerinde 23 boş kovan bulunduğu belirtilen raporda, kovanlardan 15 tanesinin tutuklu sanık Osmancan Demirtaş'a ait silahtan ateşlendiği, 2 tanesinin tutuklu sanık Emrah Zencirci'nin silahından, 5 tanesinin ise hayatını kaybeden Samet Öztaşkının silahından ateşlendiği tespit edildi.
ÜZERİNDEN TABANCA ÇIKMADI
Öte yandan raporda, yaşanan olayda Ümit Günay'ın üzerinde tabanca bulunmadığı ve ateş etmediği belirlenirken Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığının fezlekesine göre ise olayda Hüsnü Kerem Şen, Osmancan Demirtaş, Emrah Zencirci ve Samet Öztaşkın'ın tabanca kullandıkları kaydedildi.