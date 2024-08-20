Alaçatı cinayetinin detaylarına SABAH ulaştı

İzmir Alaçatı'da bulunan bir eğlence mekanında 13 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda Ümit Günay ile mekanın güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmada Samet Öztaşkın hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Aralarında Ümit Günay'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanık İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı. Ümit Günay, Mehmet Murat ve Burhan Yaşar hakkında 2. celsede mevcut delil durumu, sanıkların delilleri karartma ve yok etme ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliye kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Günay, Murat ve Yaşar'ın tahliye edilmesi ardından karara itiraz etti.