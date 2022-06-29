Alaçatı Nerede? Alaçatı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Bir kişi ya da aile, Alaçatı'ya gitmek için birden fazla sebep bulabilir. Alaçatı nereye bağlı? Sorusuna yanıt vermeden önce Alaçatı'nın tatil ve gezi imkanlarını bilmekte fayda vardır. Peki ya Alaçatı hangi ilde? Alaçatı pek çok sportif faaliyete ve gezi faaliyetine müsait bir yerdir. Öyleyse Alaçatı'ya nasıl gidilir? Alaçatı'nın özelliklerini tercih edilme sebepleriyle birlikte Alaçatı nereye bağlı? Sorusunun cevabını da vererek içeriğimizde derledik.

Alaçatı Nerede?

Çeşme adı duyulduğunda Alaçatı akla ilk gelen yerdir ve buna bağlı olarak da Alaçatı'ya nasıl gidilir? Sorusu sıklıkla sorulur. Alaçatı'da bulunan tarihi taş evler, son yıllarda bölgenin yoğun rüzgâr alması dolayısıyla son derece fazla ziyaret edilmeye başlandı. Bu tatil merkezinde yoğun rüzgâr etkisi nedeniyle windsurfing yani rüzgâr sörfü çok yaygındır. Aynı şekilde kitesurfing adı verilen uçurtma sörfü de yerli yabancı çok sayıda sörf aşığının burayı tatil yeri olarak seçmesinde pay sahibidir.

Alaçatı hangi ilde? Sorusuna yanıt vermeden önce Alaçatı'nın tarihi üzerinde durmak yerinde olacaktır. Etimolojik olarak Alaçatı isminin kökenine bakıldığında Alaçatı isminin antik dönemde Agrillia olduğunu görüyoruz. Alaçatı ismi ise "Alacaat" adındaki bir Osmanlı aşiretinden almaktadır. Osmanlı zamanında Alaçatı muhitinde Rumların ve Türklerin bir arada, dostça yaşadığı bilinmektedir.

Alaçatı mevkiinde 2010 senesinden beri düzenli olarak gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali sayesinde doğaya ve bitki yetiştiriciliğine meraklı insanlar tarafından bu şirin bölge fazlaca sık gelinen bir uğrak noktası haline gelmiş durumda. Alaçatı'nın Arnavut kaldırımla döşenmiş dar fakat nizami olan sokaklarında yürüyüş yapmak, civardaki taş evleri incelemek ve tıpkı bir kartpostal güzelliğindeki semti gezmek, çok fotoğraf çekeceğiniz ve dolayısıyla telefon hafızanızın da epey dolacağı anlamına gelmektedir.

Alaçatı Nereye Bağlı?

Alaçatı özellikle son yıllarda popülerliğinin artmasından dolayı tek başına bir ilçe zannedilebiliyor. Bu çok normal olsa bile Alaçatı'nın ilçe olduğu bilgisi hatalı bir bilgidir. Alaçatı nerede? Sorusunun cevabı Çeşme'dir. İzmir'de bulunan Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı semti her yıl çok büyük kalabalıkları misafir etmektedir.