Alaçatı Plajları ve Koyları - Alaçatı’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Taşlı yolları ve geleneksel evleri ile Ege'nin ruhunu yaşatan Alaçatı koyları ve muhteşem doğası ile büyüler. Sörfçülerin diyarı Alaçatı plajları, her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapar. Bu güzel beldeyi baştan sona keşfetmek isteyenler, Alaçatı'nın en güzel koyları hangileridir sorusuna yanıt arar. Deniz, kum ve güneş üçlüsünden vazgeçemeyenler, Alaçatı'da denize girilecek yerler nerelerdir diye sorar. Alaçatı'da gezilecek koylar hangileridir? Alaçatı'nın koyları kaç tanedir?
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı, renkli gece hayatı, cıvıl cıvıl plajları, huzurlu sokakları ve muhteşem koyları ile tam bir turizm merkezidir. Yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğrar. Bol rüzgarların estiği Alaçatı, bu yönüyle sörfçüler için adeta bir cennettir. Yaz veya kış fark etmeksizin su sporcularının uğrak noktasıdır. Doğa harikası koylarını yakından görmek isteyenlerin, sahil kesimine göz atması gerekir. Alaçatı'nın en meşhur koyları ve plajları şu şekilde sıralanabilir.
Delikli Koy
Kleopatra Koyu
Alaçatı Halk Plajı
Ilıca Halk Plajı
Altınkum Plajı
Boyalık Plajı
Çark Plajı
Port Alaçatı Marina
Piyade Koyu
Alaçatı, Türk Rivierası'nın en kuzey bölgesinde yer alır. Tertemiz masmavi koyları, lezzetli yöresel yemekleri ve bölgenin farklı kültürlerinin kaynaştığı sahil kasabaları vardır. Bu gözden uzak kasaba, inanılmaz bir değişim ve dönüşüm geçirerek sadece birkaç yıl içinde gözde bir tatil merkezi haline gelmiştir.
Bugün Alaçatı'nın dingin sokakları, rengarenk ahşap panjurlarla süslenmiş geleneksel taş evlerin yanı sıra geleneksel tatlar, organik zeytinyağı ve yöreye özgü diğer lezzetler sunan restoranlar ile doludur. Bu güzel kasabada, sahilde dinlendikten sonra müzeleri ziyaret etmek için Çeşme ve İzmir'e gitmek çok kolaydır. Çünkü, merkeze yakın bir konumda bulunur. Alaçatı'nın kesinlikle görülmesi gereken yerleri ise şunlardır:
Alaçatı Taş Evleri
Alaçatı Değirmenleri
Hacımemiş Mahallesi
Alaçatı Çarşı
Kemalpaşa Caddesi
Alaçatı Pazaryeri Camii
Halk Pazarı Alaçatı
Tanay Tabiat Parkı
Alaçatı Ot Festivali