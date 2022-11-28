Alaçatı Plajları ve Koyları - Alaçatı’da Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Taşlı yolları ve geleneksel evleri ile Ege'nin ruhunu yaşatan Alaçatı koyları ve muhteşem doğası ile büyüler. Sörfçülerin diyarı Alaçatı plajları, her yıl yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapar. Bu güzel beldeyi baştan sona keşfetmek isteyenler, Alaçatı'nın en güzel koyları hangileridir sorusuna yanıt arar. Deniz, kum ve güneş üçlüsünden vazgeçemeyenler, Alaçatı'da denize girilecek yerler nerelerdir diye sorar. Alaçatı'da gezilecek koylar hangileridir? Alaçatı'nın koyları kaç tanedir?

Alaçatı Koyları Nelerdir?

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı, renkli gece hayatı, cıvıl cıvıl plajları, huzurlu sokakları ve muhteşem koyları ile tam bir turizm merkezidir. Yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğrar. Bol rüzgarların estiği Alaçatı, bu yönüyle sörfçüler için adeta bir cennettir. Yaz veya kış fark etmeksizin su sporcularının uğrak noktasıdır. Doğa harikası koylarını yakından görmek isteyenlerin, sahil kesimine göz atması gerekir. Alaçatı'nın en meşhur koyları ve plajları şu şekilde sıralanabilir.

Delikli Koy

Kleopatra Koyu

Alaçatı Halk Plajı

Ilıca Halk Plajı

Altınkum Plajı

Boyalık Plajı

Çark Plajı

Port Alaçatı Marina

Piyade Koyu

Alaçatı Gezilecek Yerler Neler?

Alaçatı, Türk Rivierası'nın en kuzey bölgesinde yer alır. Tertemiz masmavi koyları, lezzetli yöresel yemekleri ve bölgenin farklı kültürlerinin kaynaştığı sahil kasabaları vardır. Bu gözden uzak kasaba, inanılmaz bir değişim ve dönüşüm geçirerek sadece birkaç yıl içinde gözde bir tatil merkezi haline gelmiştir.

Bugün Alaçatı'nın dingin sokakları, rengarenk ahşap panjurlarla süslenmiş geleneksel taş evlerin yanı sıra geleneksel tatlar, organik zeytinyağı ve yöreye özgü diğer lezzetler sunan restoranlar ile doludur. Bu güzel kasabada, sahilde dinlendikten sonra müzeleri ziyaret etmek için Çeşme ve İzmir'e gitmek çok kolaydır. Çünkü, merkeze yakın bir konumda bulunur. Alaçatı'nın kesinlikle görülmesi gereken yerleri ise şunlardır:

Alaçatı Taş Evleri

Alaçatı Değirmenleri

Hacımemiş Mahallesi

Alaçatı Çarşı

Kemalpaşa Caddesi

Alaçatı Pazaryeri Camii

Halk Pazarı Alaçatı

Tanay Tabiat Parkı

Alaçatı Ot Festivali