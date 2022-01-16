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Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:37 Son Güncelleme: 16.1.2022 14:53

Aladağ Kayak Merkezi vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Aladağ Kayak Merkezi vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu

Konya’nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi, önemli kış turizm alanlarından biri olma noktasında önemli adımlarla ilerliyor. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun uğrak noktalarından biri olan kayak merkezinin, tesisleşmenin tamamlanması ile birlikte bölgeye kayakçı ve turist alma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 385 metre rakımlı Aladağ, pist uzunluğu, kar yapısı ve doğa harikası güzelliğiyle dikkati çekiyor. Kış turizminin alternatif yerleri arasına girmeyi hedefleyen Aladağ Kayak Merkezi, doğal pistlerinde misafirlerine kayak keyfi imkanı sunuyor.

Derbent Belediyesi tarafından turizme kazandırılan kayak merkezi, başta Konya'dan ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin uğrak noktalarından biri oldu. Merkez, Kayak sporu için gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor. Hafta içi yoğun ilgi gören alan, hafta sonları da ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar hem tur vasıtasıyla hem de kendi imkanları ile merkeze ulaşabiliyor. Tesisleşmenin de devam ettiği merkeze telesiyej ve teleferik sisteminin yapılması da planlanıyor.

VATANDAŞLAR KIZAK KEYFİ YAPIYORLAR
Aile ve arkadaş gruplarının yoğun olarak geldiği kayak merkezinde önemli aktivitelerinden biri de kızaklar. Gelen vatandaşlar kiraladıkları kızaklarla karın ve doğanın keyfini çıkartıyor. Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, alt yapı ve tesisleşme yatırımlarının tamamlanması ile bölgenin ülkenin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi.

İki yıl önce bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Derbent, Konya'nın hızlı tren bağlantılarından dolayı şanslı bir bölge. Büyükşehirlerden çok rahat kayakçı ve turist alma potansiyeline sahip. Derbent ileride iyi bir kayak merkezi olur" ifadelerini kullanmıştı.

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Aladağ Kayak Merkezi vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu
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