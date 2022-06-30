Alamut Kalesi Nerede? Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Kim Yaptı?

860 yılında inşa edilmiş bir kale olan Alamut, defalarca kez inşa ettirilmiştir. Alamut Kalesi, 1090 yılında Haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah tarafından kurulmuştur. Daha sonraları Moğolların hükümdarlığına geçildiğinde kale yıkılmıştır. O dönemden beri de kale onarılmamıştır. Günümüzde ise kale, harabe şeklinde savaşın kalıntılarını taşıyor. Savaş kalıntılarını görmek isteyenler Alamut Kalesi nerede diye merak ediyor. Eğer siz de Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi hangi ülkede diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Alamut Kalesi nereye bağlı ve kim yaptı gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik. Konu ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Alamut Kalesi Nerede?

Hasan Sabbah, Haşhaşiliği yaymak amacı ile Alamut Kalesi'ni yaptırmıştır. Bu kaleyi üs olarak kullanmıştır. Bazı kaynaklara göre ise Alamut Kalesi, Deylem hükümdarlarından birinin emri ile kurulmuştur. Defalarca kez yeniden inşa edilen Alamut Kalesi günümüzde nerede diye merak ediliyor.

Alamut Kalesi, İran'da bulunuyor. İran'ın Kazvin şehrinde yer alan kale, coğrafi konum itibari ile Hazar Denizi'ne yakındır.

Alamut Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Alamut Kalesi'ne nasıl gidilir diye düşünüyorsanız size iki seçeneğiniz olduğunu söyleyebiliriz. Kaleye hem karayolu hem de havayolu ile ulaşım mümkün. Alamut Kalesi'ne gidebilmek için İran'ın Kazvin'deki şehrinde yer alan havalimanına gidebilirsiniz. Kazvin'e geldikten sonra toplu taşıma araçları ile kaleye ulaşım sağlayabilirsiniz.