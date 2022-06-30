Haberler Yaşam Haberleri Alamut Kalesi Nerede? Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Kim Yaptı?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:53 Son Güncelleme: 30.6.2022 11:53

Alamut Kalesi Nerede? Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Kim Yaptı?

Alamut Kalesi Nerede? Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Kim Yaptı?

Köklü tarihi ile tanınan bir kale olan Alamut Kalesi, Türk tarihi için önem taşıyor. Günümüzde Alamut Kalesi’nde hala pek çok arkeolojik kazılar yapılıyor. Günümüze kadar birçok savaş görmüş olan kale, Moğol istilası nedeni ile yerle bir edilmiştir. Kelime olarak “Kartal Yuvası” anlamına gelen kale, gezilmesi gereken yerlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle Alamut Kalesi nerede diye sıklıkla araştırma yapılıyor. Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi hangi ülkede konusunu sizin araştırdık. Bu yazımızda Alamut Kalesi nereye bağlı ve kim yaptı gibi konuları işledik.

860 yılında inşa edilmiş bir kale olan Alamut, defalarca kez inşa ettirilmiştir. Alamut Kalesi, 1090 yılında Haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah tarafından kurulmuştur. Daha sonraları Moğolların hükümdarlığına geçildiğinde kale yıkılmıştır. O dönemden beri de kale onarılmamıştır. Günümüzde ise kale, harabe şeklinde savaşın kalıntılarını taşıyor. Savaş kalıntılarını görmek isteyenler Alamut Kalesi nerede diye merak ediyor. Eğer siz de Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi hangi ülkede diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Alamut Kalesi nereye bağlı ve kim yaptı gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik. Konu ile ilgili detaylı bilgiler yazımızın devamında sizinle.

Alamut Kalesi Nerede?

Hasan Sabbah, Haşhaşiliği yaymak amacı ile Alamut Kalesi'ni yaptırmıştır. Bu kaleyi üs olarak kullanmıştır. Bazı kaynaklara göre ise Alamut Kalesi, Deylem hükümdarlarından birinin emri ile kurulmuştur. Defalarca kez yeniden inşa edilen Alamut Kalesi günümüzde nerede diye merak ediliyor.

Alamut Kalesi, İran'da bulunuyor. İran'ın Kazvin şehrinde yer alan kale, coğrafi konum itibari ile Hazar Denizi'ne yakındır.

Alamut Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Alamut Kalesi'ne nasıl gidilir diye düşünüyorsanız size iki seçeneğiniz olduğunu söyleyebiliriz. Kaleye hem karayolu hem de havayolu ile ulaşım mümkün. Alamut Kalesi'ne gidebilmek için İran'ın Kazvin'deki şehrinde yer alan havalimanına gidebilirsiniz. Kazvin'e geldikten sonra toplu taşıma araçları ile kaleye ulaşım sağlayabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim ve hangi yarışmacılar çıktı?
Survivor Final 2022 geri sayım başladı! Survivor şampiyonu kim oldu, ne kazanacak? ACUN ILICALI AÇIKLADI!
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları açıklandı mı? MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi!
Emekli maaşı zam oranı hesaplandı! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret için 'Kademeli' formül! Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam haberini verdi: Temmuz zammı ve asgari ücrete zam ile yeni maaş ne kadar olacak?
Son dakika: Evindeki kasadan servet çıktı! Erol Evcil operasyonunda flaş detaylar: Özel jetle şehir turu, Paris'te alışveriş
Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alamut Kalesi Nerede? Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Kim Yaptı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA