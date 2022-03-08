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Giriş Tarihi: 8.3.2022 18:07 Son Güncelleme: 8.3.2022 18:19

Alanya AK Parti Kadın Kolları, pazarda kadınlara karanfil dağıttı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya AK Parti Kadın Kolları, pazarda kadınlara karanfil dağıttı

Ak Parti Alanya İlçe Kadın Kolları, Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri Vefa Kahvaltısı'nın ardından bugün de emekçi kadınları unutmadı.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla salı pazarındaki kadınlarla bir araya gelerek karanfil dağıtan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Güvenç, 'Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, bulunduğu her ortama şevkat, merhamet ve adalet götüren her zaman her koşulda evlerinde, mesleklerinde özveriyle fedakârlıklarıyla ülkemizin, milletimizin geleceği için gayret gösteren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Haklarından asla vazgeçmeyen, inancını kendine olan güvenini asla kaybetmeyen kadınlarımız sayesinde Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" dedi.

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Alanya AK Parti Kadın Kolları, pazarda kadınlara karanfil dağıttı
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