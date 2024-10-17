Alanya Ankara Arası Kaç Km? Ankara Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Her yıl ülke dışından ve içinden binlerce insanı ağırlayan Alanya, Ankaralılar tarafından fazlaca ziyaret edilir. Çünkü Alanya Ankara'ya en yakın deniz tatili destinasyonlarından biridir. Yaz tatilleri dışında da iş, eğitim ve akraba ziyaretleri gibi farklı sebeplerle de pek çok kişi iki nokta arasında yolculuk yapar. Bu yolculuklar Alanya Ankara arası kaç km ve Ankara Alanya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularını gündeme getirir.

Alanya İle Ankara Arası Kaç Kilometredir?

Alanya ile Ankara arasında kara yoluyla yapılacak bir yolculuk yaklaşık olarak 530 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha göre oldukça değişkenlik gösterir. Yani hedefe ulaşmak için seçilecek yol bu mesafeyi 560 kilometreye kadar çıkarabilir. Karayolu ile yolculuk yapanlar için bu yolculuk, mola noktalarında geçirilecek zaman ve güzel manzarası ile keyifli bir deneyime dönüşecektir.

Ankara Alanya Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ile Alanya arasında kara yoluyla yapılacak bir yolculuk, trafik ve yol durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 7 buçuk saat sürmektedir. Bu süre, seyahat eden kişinin hangi güzergahı kullandığına ve yolda kaç kez mola verdiğine bağlı olarak uzayıp kısalabilir. Ayrıca yol çalışmaları da yolculuk süresini uzatabilir. Ancak Akdeniz Bölgesi'ne özellikle de Antalya'nın ilçelerine yaz aylarında talep çok arttığından trafik yoğunluğu da gidiş süresini etkileyecektir.

Alanya ile Ankara Yol Güzergahları Nelerdir?

Alanya ile Ankara arasında yapılacak kara yolu yolculuğu için birkaç farklı güzergâh tercih edilebilir. En sık kullanılan güzergâh, Konya üzerinden geçen rotadır. Bu rota, Ankara'dan çıkıp Aksaray ve Konya'yı geçerek Konya Manavgat yolu üzerinden Alanya'ya ulaşmayı sağlar. Alternatif olarak, Afyonkarahisar üzerinden geçerek Antalya'ya ulaşmak ve oradan Alanya'ya doğru devam etmek de mümkündür. Fakat bu ikinci yol daha uzun süreceğinden ilk güzergâh en kısa yol olduğu için tercih edilmektedir.