Alanya Belediye Başkanı kardeşini nikahını kıydı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kardeşi, Müzeyyen ve Mehmet Yücel'in oğulları Rıdvan Yücel, geçtiğimiz yılın şubat ayında nişanlandığı merhum Mustafa Öztürk ve Neziha Öztürk'ün kızları Pınar Öztürk ile bu akşam evlendi. Çok sayıda ünlü simanın katıldığı düğüne, şehir dışından da çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Genç çiftin nikahlarını ise damadın ağabeyi olan Başkan Adem Murat Yücel kıydı. Nikâh şahitliklerini de eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Antalya eski Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Antalya eski Milletvekili Hüseyin Yıldız ile MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun birlikte yaptılar. Nikâhı kıyan damadın ağabeyi Adem Murat Yücel, kendi kardeşinin nikahını kıyarken oldukça heyecanlandı. O anlar, davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Nikâh töreninde konuşan Başkan Yücel, "Evimizin en küçüğü, değerli kardeşim Rıdvan Yücel ve Pınar Öztürk kızımızın evlilik akdini gerçekleştirdik. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ediyor, kardeşime ve gelinimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.



Yüzlerce davetlinin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen Pınar ve Rıdvan, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Nikâh töreninin ardından sahneye çıkan Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Altay, söylediği birbirinden güzel şarkılarla davetlileri coşturdu.