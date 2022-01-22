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Giriş Tarihi: 22.1.2022 22:31 Son Güncelleme: 22.1.2022 23:23

Alanya Belediyesi 7/24 görev başında

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Belediyesi 7/24 görev başında

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yoğun ve şiddetli yağışın etkili olduğu kent genelinde seferberlik ilan etti. Yağışların etkisiyle yaşanan su baskınlarına ve heyelan nedeniyle kapanan yollara hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yaylalarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koştu.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan aşırı yağış uyarısı ile dün akşam saatlerinden itibaren önlemlerini alan Alanya Belediyesi, aşırı yağışlarda vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için tüm birimleri ile mücadele veriyor. Çözüm Masası aracılığıyla vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendiren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ani sel, su baskınlarına müdahale ederek, tahliye ve yağmursuyu giderlerinin açılması gibi çalışmaları gerçekleştiriyor.

BENLİLER DERESİ'NE TAŞKIN ÖNLEYİCİ MÜDAHALE



Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun yağışla birlikte olası taşkın durumuna karşı Benliler Deresi'nde genişletme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaları yakından takip eden ve civarda bulunan evlerin çalışmayla güvence altına alındığını belirten Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, "Ekiplerimiz tüm kent genelinde teyakkuz halinde. Her duruma karşı hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz. Gelen taleplere de anında geri dönüş sağlayıp, gerekli müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

KALE YOLUNDA HEYELAN TEHLİKESİ



Yağışın etkisiyle Alanya Kalesi güzergahında yerinden kopan bir kaya parçasının yola düştüğü ihbarı üzerine bölgeye hareket eden ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kopan kaya parçasını iş makineleri aracılığıyla kaldırdı. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemleri alındı.

"EKİPLERİMİZ 7/24 GÖREV BAŞINDA"

Ekiplerin meteorolojik uyarılar kapsamında gece gündüz vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tüm birimlerimizle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteriyor. Hiçbir aksaklık yaşanmaması adına tüm kadrolarımızla 7/24 görev başındayız " dedi.

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Alanya Belediyesi 7/24 görev başında
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