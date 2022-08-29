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Giriş Tarihi: 29.8.2022 15:29 Son Güncelleme: 29.8.2022 15:29

Alanya Çadır Kamp Alanları – Denize Sıfır Alanya Çadır Kamp Yerleri ve İsimleri

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Antalya, pek çok tatil seçeneğini yerli ve yabancı turistlere sunuyor. Antalya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Alanya çadır kamp alanları, doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. Bu yazımızda sizin için Alanya kamp alanları hakkındaki bilgileri derledik. Eğer siz de en iyi, denize sıfır Alanya çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerleri merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Alanya Çadır Kamp Alanları – Denize Sıfır Alanya Çadır Kamp Yerleri ve İsimleri

Alanya çadır kamp alanları, mavi ve yeşilin bir arada olduğu huzur dolu bir ortamda kamp yapmanıza yardımcı oluyor. Dilerseniz dağ havası eşliğinde de kamp yapabilirsiniz. Üstelik Alanya'da ücretli ve ücretsiz kamp alanları bulunuyor. Alanya'nın doğal güzelliklerini gezebilir, berrak Akdeniz sularında yüzebilir ve kuş cıvıltılarının tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Peki, en iyi denize sıfır Alanya çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nelerdir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Alanya Kamp Alanları

Alanya kamp yerleri her yıl pek çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Alanya'da kamp yapmayı düşünüyorsanız aşağıda size bahsedeceğimiz kamp yerlerinden birini tercih edebilirsiniz.

  • Alanya Bahçeleri Kamp Alanı

Antalya Alanya'nın Mahmutseydi semtinde yer alan Alanya Bahçeleri, sahip olduğu doğal manzarası ile dikkat çekiyor. Bölge içerisinde çadır kampı yapabileceğiniz düzlük alanlar da bulunuyor. Yiyecek ve içeceklerinizi kamp alanına gelmeden önce temin etmeniz gerekiyor.

  • Aytap Antik Kenti Kamp Alanı

Eşsiz manzarası ve tarihi kalıntıları ile dikkat çeken Aytap Antik Kenti, kampçıların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kommagene Krallığı'na ait eserlerin yer aldığı alanda, tapınak ve hamam kalıntıları bulunuyor. Aytap Antik Kenti içerisinde çadır kampı yapabileceğiniz alanlar yer alıyor. Kamp alanına yakın restoranlardan elektrik ve su ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

  • Sapadere Kanyonu Kamp Alanı

Alanya'nın Sapadere semtinde yer alan Sapadere Kanyonu, 400 metre yükseklikte bulunuyor. Kanyonu çelik destekli iskeleler sayesinde kolaylıkla gezebilirsiniz. Kanyonun içerisinde manzarasına doyum olmaz bir şelale de yer alıyor. Dilerseniz şelalenin oluşturmuş olduğu havuzda yüzebilirsiniz. Alanda yürüyüş parkurları, tuvalet, elektrik gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tesisler de bulunuyor.

  • Kleopatra Plajı Kamp Alanı

Muhteşem güzelliği ile ilgi çeken Kleopatra Plajı, kamp alanıyla da sıklıkla ziyaretçi akınına uğruyor. Üstelik alanda elektrik, wifi, su gibi olanaklar bulunuyor. Eşsiz manzaranın tadını çıkarırken balık tutabilir, bisiklete binebilir, kültür gezileri yapabilirsiniz.

  • İncekum Kamp Alanı

Alanya'nın kamp ve piknik yapmaya en uygun alanlardan biri de İncekum Ormanı. İncekum Ormanı kamp alanına karayolu ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Kamp alanının su, tuvalet, duş gibi imkanları da bulunuyor. Güneş, kum ve denize bir de orman eşlik ediyor ve ortalık adeta renk cümbüşüne dönüşüyor. Alanda hem çadır hem de karavan kampı yapabilirsiniz.

  • Dim Çayı Kamp Alanı

Buz gibi suda serinleyebileceğiniz, dilediğiniz zaman rafting yapabileceğiniz bir kamp alanı olan Dim Çayı; dağ bisikleti sürmeye ve trekking yapmaya da elverişli. Çevre tesislerden tuvalet, internet, elektrik, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarınızı da kolaylıkla temin edebilirsiniz. Dim Çayı kamp alanına özel araç ya da minibüsler vasıtası ile gidebilirsiniz.

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Alanya Çadır Kamp Alanları – Denize Sıfır Alanya Çadır Kamp Yerleri ve İsimleri
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