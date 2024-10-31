Alanya Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz'in muhteşem kıyı şeridini, yemyeşil ormanlarını ve dağ manzaralarını görmek için Alanya ve Fethiye arasında yolculuk yapılabilir. Güzel plajlarda ve koylarda mola verilerek denizin tadı çıkarılabilir. Ek olarak, çeşitli otobüs firmaları tarafından sağlanan konforlu ve düzenli seferler de tercih edilebilir. Bununla ilgili olarak, Alanya Fethiye arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorular akıllara gelebilir.

Alanya Fethiye Arası Kaç Km?

Tatilcilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Alanya ve Fethiye arası nasıl ve ne kadar sürede yolculuk yapılabileceğidir. Alanya Antalya'ya, Fethiye ise Muğla'ya bağlı olan turizm merkezi ilçelerdir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği bu iki ilçeye gidecekler için mesafe, süre ve yol durumu oldukça önemlidir. Alanya ile Fethiye arasındaki mesafe ortalama olarak 330 kilometredir.

Bu uzaklık, D-400 ve E87 yolları üzerinden araba ile seyahat edildiğinde yaklaşık 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında tamamlanabilir. Ek olarak, D-400 ve D-635 yolları üzerinden de seyahat edilebilir. Ancak bu rota biraz daha uzundur ve 370 kilometre ve aşağı yukarı 6 saat 30 dakikada tamamlanabilir. Bu seyahat, Akdeniz'in güzel manzaralarını izleme ve dinlenme noktalarında mola verme fırsatı tanıdığı için birçok gezgin açısından oldukça caziptir.

Alanya'dan Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Alanya'dan Fethiye'ye özel araçla gidecekler için yol tarifi şu şekilde: