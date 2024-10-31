Haberler Yaşam Haberleri Alanya Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:27 Son Güncelleme: 31.10.2024 09:27

Alanya Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Alanya ve Fethiye, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve çeşitli turistik aktiviteleriyle turistlerin ilgisini çeker. Alanya, tarihi Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve Kleopatra Plajı gibi cazibe merkezleriyle ünlüdür. Fethiye ise Ölüdeniz’in turkuaz suları, tarihi Likya Yolu ve Kayaköy gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinir. Yola çıkmadan önce, Alanya Fethiye arası kaç km ve kaç saat sürer öğrenmekte fayda var.

Alanya Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz'in muhteşem kıyı şeridini, yemyeşil ormanlarını ve dağ manzaralarını görmek için Alanya ve Fethiye arasında yolculuk yapılabilir. Güzel plajlarda ve koylarda mola verilerek denizin tadı çıkarılabilir. Ek olarak, çeşitli otobüs firmaları tarafından sağlanan konforlu ve düzenli seferler de tercih edilebilir. Bununla ilgili olarak, Alanya Fethiye arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorular akıllara gelebilir.

Alanya Fethiye Arası Kaç Km?

Tatilcilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Alanya ve Fethiye arası nasıl ve ne kadar sürede yolculuk yapılabileceğidir. Alanya Antalya'ya, Fethiye ise Muğla'ya bağlı olan turizm merkezi ilçelerdir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği bu iki ilçeye gidecekler için mesafe, süre ve yol durumu oldukça önemlidir. Alanya ile Fethiye arasındaki mesafe ortalama olarak 330 kilometredir.

Bu uzaklık, D-400 ve E87 yolları üzerinden araba ile seyahat edildiğinde yaklaşık 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında tamamlanabilir. Ek olarak, D-400 ve D-635 yolları üzerinden de seyahat edilebilir. Ancak bu rota biraz daha uzundur ve 370 kilometre ve aşağı yukarı 6 saat 30 dakikada tamamlanabilir. Bu seyahat, Akdeniz'in güzel manzaralarını izleme ve dinlenme noktalarında mola verme fırsatı tanıdığı için birçok gezgin açısından oldukça caziptir.

Alanya'dan Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Alanya'dan Fethiye'ye özel araçla gidecekler için yol tarifi şu şekilde:

  • Alanya'dan çıkarken D400 karayolundan batıya doğru hareket edin. Bu yol, sahil boyunca uzanan ve güzel manzaralara sahip bir güzergahtır.
  • Yaklaşık 135 km sonra Antalya'ya ulaşacaksınız. Antalya şehir merkezine girmeden, D400 karayolunu takip etmeye devam edin.
  • Antalya'dan sonra Kemer ve Kumluca ilçelerinden geçeceksiniz. Bu bölgeler, sahil boyunca uzanan güzel plajları ve doğa manzaraları ile ünlüdür.
  • Kumluca'dan sonra Finike ve Demre ilçelerinden geçeceksiniz. Demre, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un yaşadığı yer olarak bilinir.
  • Demre'den sonra Kaş ilçesine ulaşacaksınız. Kaş, dalış noktaları ve tarihi kalıntıları ile ünlüdür. Burada kısa bir mola verip çevreyi keşfedebilirsiniz.
  • Kaş'tan sonra yine D400 karayolunu takip ederek Fethiye'ye ulaşacaksınız. Fethiye'ye varış yaklaşık 200 km sürecektir.
  • Trafik ve yol koşullarına bağlı olarak, Alanya'dan Fethiye'ye özel araçla yolculuk yaklaşık 4-5 saat sürebilir.

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Alanya Fethiye Arası Kaç Km? Fethiye Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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