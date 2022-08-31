Alanya Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Kamp Çadır Alanları Ve Çadır Kurulacak Yerler

Bir tarafta Toros Dağlarının eşsiz manzarası bir tarafta alabildiğine Akdeniz'in ihtişamıyla çevrili Alanya, dünyanın pek çok yerinden turisti kendine çeken güzellikte bir beldemizdir. Alanya'da tatil yapacak olan bazı bireyler kamp ve karavan tatilini tercih etmektedirler. Bu yazımızda Alanya kamp yerleri hakkında ayrıntıları sizler için ele aldık. İşte tüm detaylar...

Alanya Kamp Alanları

Yemyeşil dağların eteklerinde tropik bir iklim havasında, masmavi denize nazır kamp tatilini kim istemez ki? Böylesine bir kamp yapmak Alanya'da mümkün. Tatil tercihini çadır ve karavan kampından yana kullanacaklar için Alanya'daki kamp alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

Aytap Antik Kenti Kamp Alanı

Çadır ve karavan kampı kurma kapasitesine sahip kamp alanı, Alanya'nın 35 kilometre doğusunda yer alan Aytap Antik Kentinin olduğu bölgededir. Ormanın huzurunun yanında, tarihle harmanlanmış denize sıfır bir kamp için oldukça elverişli bir alan olan bu kamp yerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Su, WC, duş, elektrik, yiyecek içecek gibi gereksinimleri kamp alanı yakınındaki işletmelerden giderebilirsiniz.

Kleopatra Plajı Kamp Alanı

Damlataş Mağarasının oldukça yakınındaki Kleopatra Plajı sadece ülkemizde değil, dünya genelindeki en güzel deniz ve kuma sahip plajlardan birisidir. Berrak ve serin denizinin yanında, beyaz kumuyla oldukça güzel bir kumsal şeridine sahip olan Kleopatra Plajı çadır kampı yapmaya müsait alanlara da sahiptir. Burada kamp yapmak ücretsizdir ancak WC, duş, soyunma kabini, elektrik gibi olanaklar plaj civarındaki özel işletmelerden giderilebilir.

İncekum Orman Kampı

Alanya'ya yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta Okurcalar mevkiisinde yer alan İncekum Orman Kampı, denize sıfır hoş bir kamp tatili yapmak için birebir. Kamp alanı içinde WC, duş, soyunma kabini, yiyecek içecek hizmetleri, elektrik gibi birçok imkan bulunmaktadır. Bu kamp alanında çadır kiralamak, eğer çadırınız varsa çadır yeri kiralamanız gerekmektedir.

Mutlu Camping

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan Mutlu Tatil Köyünde sessiz, dingin ve yeşille iç içe kamp tatili yapmak mümkün. Çadır kampının yanı sıra karavan ve bungalov kiralayarak da konaklamanın mümkün olduğu bu kamp alanı ücretlidir. Wi-fi, elektrik, su, duş WC, soyunma kabini, çamaşır makinesi gibi pek çok imkan mevcuttur.