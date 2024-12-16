Alanya Kemer Arası Kaç Km? Kemer Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Alanya ve Kemer, aynı zamanda Akdeniz mutfağının lezzetlerini sunan restoranları ve canlı gece hayatıyla da ünlüdür. Özellikle yaz aylarında, her iki beldede de birbirinden farklı etkinlikler düzenlenir ve turistlere unutulmaz anlar yaşatılır. Bu rotada seyahat edenler, Akdeniz'in huzurunu deneyimleme şansı bulurlar. Alanya Kemer arası kaç km ve kaç saat sürer demeden önce bu yolculuğun hem tarihi ve kültürel bir yolculuk olacağını bilmeniz gerekir.

Alanya Kemer Arası Kaç Km?

Alanya ile Kemer arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 180 kilometredir. Bu güzergah, genellikle D400 Karayolu üzerinden gerçekleşir ve yolculuk boyunca Akdeniz'in büyüleyici manzaraları eşlik eder. Alanya'dan Kemer'e giderken Antalya şehir merkezinden geçilir ve yol boyunca deniz manzaraları, ormanlık alanlar ve Toros Dağları'nın eşsiz güzellikleri görülebilir.

Kemer Alanya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Alanya ile Kemer arasındaki yolculuk süresi, kullanılan ulaşım aracına ve yol koşullarına bağlı olarak değişir. Özel araçla yapılan seyahatler genellikle 3 saatte arasında tamamlanır. Trafik yoğunluğu, hava koşulları ve yol çalışmaları gibi etkenler bu süreyi etkileyebilir. Otobüsle yapılan seyahatlerde ise bu süre, mola ve duraklamalar nedeniyle biraz daha uzun sürebilir ve genellikle 4 saatibulabilir.