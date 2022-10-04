Haberler Yaşam Haberleri Alanya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Manavgat Arası Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:06 Son Güncelleme: 4.10.2022 11:06

Alanya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Manavgat Arası Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Alanya Manavgat arası kaç kilometre sorusu, bu iki güzel ilçenin arasında yolculuk yapanların merak ettiği bir soru. Bireyler seyahate çıkmadan önce Manavgat Alanya arası kaç saat olduğunu araştırmaktır. Yola çıkmadan evvel mutlaka öğrenilmesi gereken detaylardan birisi de yol mesafesi ve süresidir. Peki, Manavgat Alanya arası kaç kilometre? İşte yanıtlar sizlerle...

Alanya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Manavgat Arası Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Her ikisi de, Akdeniz Bölgesinde yer alan turist şehrimiz Alanya'da bulunan Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında gidiş geliş trafiği epeyce yoğundur. Hal böyle olunca Alanya Manavgat arası kaç km yol olduğuna dair sorular gündeme gelmektedir. Sizler için derleyip hazırladığımız içerikte Manavgat Alanya arası kaç kilometre yol mesafesi olduğunu ve Alanya Manavgat arası kaç saat yol sürdüğünü cevapladık.

Özel Araçla Alanya Manavgat Arası Kaç Kilometre?

Eğer özel aracınız varsa Manavgat Alanya arası yolcuğunuzu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bir yandan yolculuk yaparken bir yandan da Manavgat Alanya arasındaki o muhteşem doğa ve manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Özel araçla Alanya Manavgat arası yol mesafesi ise yaklaşık 60 kilometredir.

Otobüsle Manavgat Alanya Arası Kaç Kilometre?

Alanya Manavgat arasında otobüsle de yolculuk yapmak mümkün. Şehirler arası seferler yapan firmaların otobüsleri aynı zamanda şehir içinden ilçeler arası sefer yapan otobüslerle Almanya'dan Manavgat'ta ya da tam tersi Manavgat'tan Alanya 65 kilometredir.

Manavgat Alanya Arası Kaç Saat?

Alanya Manavgat arasında yolculuk yapmak belli bir süreye mal olacaktır. Bu yolculuk süresi kullanılan vasıtaya göre değişkenlik gösterebilir. Otobüsle Alanya Manavgat arası yol süresi yaklaşık 1 saat 20 dakikadır. Özel araçla Alanya Manavgat arası yol süresi ise yaklaşık 1 saattir.

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Alanya Manavgat Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Manavgat Arası Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
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