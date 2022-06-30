Alanya Nerede? Alanya Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kurulduğu tarihten bugüne kadar pek çok büyük uygarlığa ve devlete ev sahipliği yapan Alanya; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti için önemli bir merkez konumunda olarak biliniyor. Tarihin babası olarak isimlendirilen Heredot'a göre Alanya bölgesindeki ilk yerleşimler Truva Savaşı'nın ardından, milattan önce 1800 yıllarında görülmeye başlanmış. Eşsiz tarihi nedeniyle pek çok insan Alanya nerede sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Alanya nereye bağlı? İçlenin hangi ilde olduğunun ve nasıl gidilir sorunun yanıtı bu yazımızda sizin için inceledik.

Alanya Nerede?

Tarih boyunca her devletin farklı bir isimle andığı Alanya, bugünkü adını Selçuklulardan alıyor. Selçuklu hükümdarı olan I. Alaaddin Keykubat'ın isminden esinlenilerek öncelikle "Alaiye" adını alan ilçe, Cumhuriyet Dönemi'ne gelindikten sonra ise "Alanya" adını almıştır. Tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle Alanya nereye bağlı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Sizin için Alanya nerenin ilçesi sorusunun yanıtını verelim.

Alanya, Akdeniz bölgesi içerisinde yer alan Antalya şehrinin en büyük ilçesi olarak biliniyor. Antalya merkeze 130 km uzaklıkla olan Alanya, 285 bin nüfusa da sahip. İlçenin en önemli simgelerinden biri Alanya Kalesi olarak biliniyor. Bu nedenle Alanya'yı ziyaret edenler Alanya Kalesi nerede diye merak ediyor. Ortaçağ'dan kalma kalelerin içerisinde Alanya Kalesi, açık hava müzesi olarak sergileniyor. Alanya'da yer alan kale, denizden yaklaşık olarak 250 metre yüksek bir yarımada üzerinde bulunuyor.

Alanya'ya Nasıl Gidilir?

Alanya'ya nasıl gidilir sorusunun pek çok farklı yanıtı bulunuyor. Çünkü Alanya'ya hava, deniz ve karayolu ile ulaşmak mümkün. Alanya'ya gitmek istiyorsanız aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

Alanya Gazipaşa Havalimanı'na seçeceğiniz bir uçak firması ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Antalya'daysanız ya da Antalya'ya geldiyseniz, otobüs kullanarak Alanya'ya ulaşabilirsiniz.

Özel aracınız ile Alanya'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Alanya'ya Ne Zaman Gidilir?

Alanya, Akdeniz iklimine sahip olduğu için kışları hafif soğuk, yazları ise sıcak oluyor. Bu nedenle mart ile eylül ayları arasında sıklıkla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Canlı gece hayatı, muhteşem plajları ve ilgi çekici tarihi ile Alanya'yı yaz aylarında ve bahar aylarında ziyaret edebilirsiniz.