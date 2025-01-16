Alanya Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Alanya Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Alanya gibi hem yoğun yerleşim alanlarına hem de turistik bölgelere sahip bir şehirde otogarın konumu oldukça kritiktir. Özellikle çevre ilçelerden merkeze gelmek isteyenler için Alanya Otogarı, birçok yolcunun uğrak noktasıdır. Buraya ulaşımın kolay olması hem yerel halkın hem de turistlerin otogarı aktif olarak kullanmasını sağlar. Yol tarifi ile Alanya Otogarı'na nasıl gidilir, hangi otobüs gider, nerede soruları çevre ilçelerden gelenlerin terminale varışını kolaylaştıracak bilgileri edinmesini sağlar.

Alanya Otogar Nerede?

Alanya Otogarı, ilçenin tam merkezinde, Şekerhane Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine yürüme mesafesinde bulunan otogar, çevre ilçelerden ve mahallelerden gelen yolcular için oldukça kolay erişilebilen bir noktadadır. Konum olarak Antalya-Alanya kara yolu üzerinde yer aldığı için diğer şehirlerden gelen araçların da rahatça ulaşabileceği bir güzergâhtadır.

Yol Tarifi ile Alanya Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Şekerhane Mahallesi içerisinde bulunan Alanya Otogarı'na gitmek için birçok seçenek mevcuttur. Bu seçenekleri inceleyecek olursak eğer:

1. Özel Araçla Ulaşım

Özel araçla Alanya Otogarı'na gitmek isteyen yolcular için şehir içinden ve çevre ilçelerden farklı güzergâhlar bulunmaktadır. İlçe merkezinden otogara gitmek isteyenler için en uygun yol, Atatürk Bulvarı üzerinden ilerlemektir. Şehir dışından gelen yolcular ise D-400 Karayolunu kullanarak doğrudan otogara ulaşabilirler. Özellikle Antalya'dan gelenler için bu yol en hızlı ve pratik seçeneklerden biridir.

2. Belediye Otobüsleri ile Ulaşım

Alanya şehir içi ulaşımında belediye otobüsleri önemli bir yer tutmaktadır. Otogara gitmek isteyen yolcular için farklı güzergahlarda hizmet veren otobüs hatları bulunmaktadır. Aşağıda, Alanya Otogarı güzergahında hizmet veren başlıca belediye otobüs hatları listelenmiştir:

101 Numaralı Hat: Oba – Otogar

Oba'dan hareket eden bu hat, şehir merkezinden geçerek doğrudan otogara ulaşır. Yol boyunca birçok durakta yolcu alır.

202 Numaralı Hat: Mahmutlar – Otogar

Mahmutlar'dan kalkan bu otobüs hattı, Alanya merkezine uzak bölgelerden gelen yolcuların otogara kolayca erişmesini sağlar.

303 Numaralı Hat: Konaklı – Otogar

Konaklı'dan başlayan bu hat, batı yönündeki mahallelerden otogara doğrudan ulaşım sağlamaktadır.

3. Minibüs ve Dolmuşlar ile Ulaşım

Alanya'da minibüs ve dolmuşlar, özellikle çevre mahallelerden otogara ulaşımda sıkça tercih edilmektedir. Tosmur, Kestel ve Mahmutlar gibi mahallelerden düzenli olarak minibüs seferleri yapılmaktadır. Minibüsler, şehir merkezine uzak noktalardan gelen yolcular için hızlı ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunar.