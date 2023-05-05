Alanya Seyir Terası Nerede? Alanya Seyir Terası’na Nasıl Gidilir?

Akdeniz'in kıyısında bulunan Alanya seyir terası konumu, bu eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyenler tarafından merak edilir. Alanya teras nerede bilmek isteyenler, bu konumun şehir merkezine oldukça yakın olduğunu öğrenmelidir. Akdeniz ve Toros Dağlarının arasında yer alan Alanya'ya nasıl gidilir sorusu, hem yerli hem de yabancı turistlerin merakını cezbeder. Alanya seyir terası yol tarifi nasıldır? İşte merak edilenler…

Alanya Seyir Terası Konumu Nerede?

Denizden yaklaşık olarak 650 km yükseklikte bulunan Alanya seyir terasına gitmek için Keykubat Bulvarı'nın (Antalya-Mersin Karayolu) kullanılması gerekir. Yol boyunca teraslara nasıl ulaşılabileceğini gösteren birçok tabela bulunur. Buradaki oturma alanları, çay bahçeleri ve masalar piknik yapmak isteyenler için uygundur.

Alanya'ya Nasıl Gidilir?

Yurt içi ve yurt dışından Alanya'yı ziyaret edecek olanların akıllarını kurcalayan en önemli soru, oraya nasıl gidileceğidir. Alanya'ya hem uçak hem de otobüs seferleri ile varmak mümkündür. İlçedeki Gazipaşa Havalimanı, aynı adı taşıyan Gazipaşa semtinde yer alır ve ilçe merkezinden ortalama olarak 40 km uzaklıkta bulunur. Alanya merkeze 125 km mesafede yer alan Antalya Havalimanı kullanılarak da Alanya'ya gitmek mümkündür. Her iki havalimanından taksi, araç kiralama ve servis seçenekleri sayesinde Alanya'ya rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.

İlçeye otobüs ile gidecek olanlar, birçok şehirden Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden hat bulabilirler. Turizmin canlandığı yaz aylarında çok sayıda otobüs seferi düzenleyen firmalar sayesinde direkt olarak Alanya'ya gidilebilir. Yolculuğu deniz yolu kullanarak yapacak olanlar için durak noktası Alanya Limanı'dır ve şehir merkezinden 7 km uzaklıkta yer alır. Şahsi araçları ile gidecek olan kişilerin katetmesi gereken mesafe, yola çıktığı konuma göre değişir. İstanbul ile Alanya arası mesafe 800-830 km arasıdır ve şahsi araçla 9 ila 10 saatte ulaşılabilir. Aynı şekilde Ankara ve Konya üzerinden de Alanya'ya varmak mümkündür.