Alanya’da 105 yaşındaki kadın yaşamını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.03.2026 16:14

Antalya’nın Alanya İlçesi Kestel Mahallesi’nin en yaşlı isimlerinden 105 yaşındaki Durkadın Barcın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde en yaşlı isimleri arasında gösterilen 105 yaşındaki Durkadın Barcın, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Uzun ömrü boyunca yalnızca ailesinin değil, mahallesinin de hafızasında yer eden Barcın'ın ölümü, Kestel'de derin bir üzüntü yarattı.

105 yaşında yaşamını kaybeden Durkadın Barcın'ın, eski Kestel Belediye Başkanı merhum İsa Küçülmez'in annesi olduğu belirtilirken, geniş ailesi ve yakın çevresi bugün son görev için bir araya gelecek. Barcın; Ali Küçülmez ile Mustafa, Fatma, Hüseyin, Doğan, Tahsin, Kemal, Metin ve Emine'nin de annesiydi. Alanya'nın en yaşlı kadını olan 105 yaşında hayatını kaybeden Durkadın Barcın'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hanönü Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye yeri ise Kestel Kızıl Kuyu mevki olarak açıklandı.

