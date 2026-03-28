Alanya'da 120 milyon sahte dolar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:10

Alanya’nın bir evde sahte dolar olduğunu ihbarını alan jandarma ekipleri eve yaptıkları baskında 120 milyon sahte dolar ele geçirirken Ürdün uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma ekiplerince Mahmutlar Mahallesinde bir evde yüklü miktarda sahte dolar olduğunun ihbarını alması üzerine eve yapılan baskında 120 milyon değerinde sahte dolar ele geçirildi. Sahte dolarlara el konulurken evde bulunan Ürdün uyruklu 2 erkek şahıs M.O ve T.O yakalanarak göz altına alındı. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığın'da ifadeleri alınan 2 Ürdünlü vatandaş Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüphel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

