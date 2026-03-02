Alanya’da 16 yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Alanya'da motosiklet kazası bir can daha aldı. 11 Şubat 2026 tarihinde Yeni Çevre Yolu üzerindeki Dim Tüneli girişinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Mehmet Akif Gürkan'dan acı haber geldi. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

19 GÜN SONRA ACI HABER

Yoğun bakımda süren tedaviye rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. 16 yaşında bir çocuğun kaybı, özellikle Oba ve çevresinde derin bir sessizlik bıraktı. Ailesi, yakınları ve okul arkadaşları hastane önünde umutlu bir bekleyiş içindeydi.

CENAZE BUGÜN OBA'DA

Mehmet Akif Gürkan'ın cenazesi bugün saat 14.00'te Oba Sekilioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.