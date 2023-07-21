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Giriş Tarihi: 21.7.2023 11:58 Son Güncelleme: 21.7.2023 12:11

Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunu öldürdüğü, eşini de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan Ukraynalı sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis ile cezalandırıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Oleksiy Navrotskyy (39), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki anne Yulia Navrotska'nın (34) gelmediği duruşmada, sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık O.N, tercüman eşliğinden olay günü fiziki ve psikolojik durumunun şu ana göre kötü olduğunu söyledi. Duruşmada söz verilen sanık O.N, olay günü psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu anlatarak, "Bu konuda çok fazla diyeceğim bir şey yok. Mevcut adli tıp raporuna göre karar almanızı rica ediyorum" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin psikolojik ve ruh halinin hala yerinde olmadığını iddia ederek, lehine olan tüm kararların uygulanarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, O.N'ye çocuklarını öldürmekten 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, müşteki anne Yulia Navrotska'yı da öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 Mayıs 2022'de 4 yaşındaki oğlu K.N. ile 6 yaşındaki kızı T.N'yi bıçakla öldürüp, eşini de yaralayan O.N. polis tarafından gözaltına alınmıştı

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Alanya'da 2 çocuğunu öldüren Ukraynalı babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
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