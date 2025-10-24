Alanya’da 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Elikesik Mahallesi'nde meydana gelen kazada Taş Ocağı istikametinden Elikesik merkez yönüne giden Abdullah Yücesan idaresindeki hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon kontrolden çıkarak karşı yönden gelen C.Ö. yönetimindeki diğer hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her 2 kamyon da şarampole devrildi. Kazada 2 kamyon sürücüsü araç kabininde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı. 112 acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Yücesan ve C.Ö., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yücesan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralan kamyon sürücüsü C.Ö., hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.