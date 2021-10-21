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Giriş Tarihi: 21.10.2021 21:36

Alanya'da 2 kardeş sokak ortasında bıçaklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 2 kardeş sokak ortasında bıçaklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kardeş bıçakla bacağından yaralandı. Olayın şüphelisi 3 kişiden 2’si tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Ekim Salı günü Mahmutlar Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G.(18), U.S.(19) ve K.B.(36) yanında getirdiği bıçakla M.Ç. (41) ve H.Ç.(19) isimli iki kardeşi bacağından bıçakladı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken olayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı iki kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Jandarma ekipleri olayın ardından yaptıkları inceleme ve fiziki takibin ardından olayın şüphelileri A.G.(18), U.S.(19) ve K.B.(36)'yi adreslerinde gözaltına aldı. Şüpheliler bugün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.G. ve K.B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya'da 2 kardeş sokak ortasında bıçaklandı
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