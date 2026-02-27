Alanya’da 3 bina tahliye edildi: Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi!

3 BİNAYA TAHLİYE

Alper Sokak'ta bulunan 3 binada çeşitli seviyelerde hasar tespit edilirken, bazı dairelerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan tarafta bulunan bir binanın 1. katında ise kısmi çökme yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İlgili kurumların ekipleri mahalleye sevk edildi. Yapılan ilk teknik incelemelerin ardından risk taşıdığı değerlendirilen 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri güvenli alanlara yönlendirilirken, Alper Sokak geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, heyelan riskine karşı bölgede izleme çalışması başlatıldı.