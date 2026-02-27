Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da 3 bina tahliye edildi: Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:35

Alanya'da 3 bina tahliye edildi: Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı yağışların ardından Küçük Hasbahçe Mahallesi Alper Sokak'ta bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağış sonrası bölgede meydana gelen zemin kaymaları ve yol çökmeleri nedeniyle binalarda hasar oluştu.

İHA Yaşam
Alanya’da 3 bina tahliye edildi: Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi!
  • ABONE OL

Geçtiğimiz haftalarda Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyarıda bulunduğu Alanya'da uzun süre etkili olan sağanak yağışın ardından sokakta asfalt zeminde çökmeler meydana geldi. Yağışa bağlı olarak zeminde oluşan hareketlilik çevredeki binaları da etkiledi.

3 BİNAYA TAHLİYE

Alper Sokak'ta bulunan 3 binada çeşitli seviyelerde hasar tespit edilirken, bazı dairelerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan tarafta bulunan bir binanın 1. katında ise kısmi çökme yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İlgili kurumların ekipleri mahalleye sevk edildi. Yapılan ilk teknik incelemelerin ardından risk taşıdığı değerlendirilen 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri güvenli alanlara yönlendirilirken, Alper Sokak geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, heyelan riskine karşı bölgede izleme çalışması başlatıldı.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, hasarın boyutu havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde yolun bazı bölümlerinde belirgin çökmeler olduğu, bina temellerinde ve taşıyıcı unsurlarda hasar meydana geldiği görüldü. 1. kattaki çökme ise yaşanan riskin boyutunu ortaya koydu.

Mahalle sakinlerinden Hasan Sezen, "Komşular için üzüldük. Böyle olmasını istemezdik. Biz yukarıda oturuyoruz. Bizim evde bir şey yok. Heyelan riskinin olduğu yerleri gördüm, üzüldüm. Evleri kendileri yıkıp yapma durumları varsa daha olumlu olur. Heyelanın oluşmasının sebebi aşağıdaki derenin çekmesi. Dere dışarı dönüyor, doldurulan yerlerle beraber burayı götürdü" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da 3 bina tahliye edildi: Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz