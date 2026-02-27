Alanya’da 3 bina tahliye edildi: Heyelan bölgesi dron ile görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyarıda bulunduğu Alanya'da uzun süre etkili olan sağanak yağışın ardından sokakta asfalt zeminde çökmeler meydana geldi. Yağışa bağlı olarak zeminde oluşan hareketlilik çevredeki binaları da etkiledi.
3 BİNAYA TAHLİYE
Alper Sokak'ta bulunan 3 binada çeşitli seviyelerde hasar tespit edilirken, bazı dairelerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan tarafta bulunan bir binanın 1. katında ise kısmi çökme yaşandı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İlgili kurumların ekipleri mahalleye sevk edildi. Yapılan ilk teknik incelemelerin ardından risk taşıdığı değerlendirilen 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri güvenli alanlara yönlendirilirken, Alper Sokak geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, heyelan riskine karşı bölgede izleme çalışması başlatıldı.
Mahalle sakinlerinden Hasan Sezen, "Komşular için üzüldük. Böyle olmasını istemezdik. Biz yukarıda oturuyoruz. Bizim evde bir şey yok. Heyelan riskinin olduğu yerleri gördüm, üzüldüm. Evleri kendileri yıkıp yapma durumları varsa daha olumlu olur. Heyelanın oluşmasının sebebi aşağıdaki derenin çekmesi. Dere dışarı dönüyor, doldurulan yerlerle beraber burayı götürdü" dedi.