Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

29 Mart Tarihinde Uğrak Mahallesi D-400 karayolu Karayolu üzerinde meydana Geldi. Sefa Cengiz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiye tini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taşlara vurduktan sonra metrelerce takla attı.

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Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilgi Cengiz hastanede hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Ayaz Cengiz'in ise hayati tehlikesini atlattığı kazananın güvenlik kamerası ortaya çıktı.