Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 31.3.2023 13:49 Son Güncelleme: 31.3.2023 14:15

Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde önceki gün depremzedelerin bulunduğu otomobilin yol kenarındaki taşlara vurduktan sonra takla atması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuğun yaralandığı kazananın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı

29 Mart Tarihinde Uğrak Mahallesi D-400 karayolu Karayolu üzerinde meydana Geldi. Sefa Cengiz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiye tini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taşlara vurduktan sonra metrelerce takla attı.

Alanya'da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video

Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilgi Cengiz hastanede hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Ayaz Cengiz'in ise hayati tehlikesini atlattığı kazananın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
SON DAKİKA | EYT sürecini hızlandıracak adım: SGK çalışanları için fazla mesai ücreti kararı
Son dakika: BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yeni indirim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dağ nerede, fare nasıl?
Çukurova’nın rüyası gerçek oluyor
İrade kimde Koray Bey?
SON DAKİKA HABERİ: MGK sonrası yayınlanan bildiride kritik mesajlar! Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA