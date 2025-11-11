Alanya’da alacak verecek cinayetine 37 yıl hapis

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'ncü duruşmaya Seymen Çoşkun'un öldürülmesi olayına karışan ve tutuklu yargılanan Emre Can A. ve Abdullah Y. tutuklu kaldıkları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan tanık Recep D., duruşmaya katılmadı. Duruşmada sanık yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

"ABDULLAH'IN ELİNDE SİLAH VARDI"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile ifade veren Emre Can K, "O gün parkta yaşanan olayda Abdullah Y. silahı çekti Recep'in kafasına vurdu Seymen'de Abdullah'ın elindeki silahı alırken üzerine atladı o sırada silah patladı. İki el ateş atıldı. Seymen yere düştü. Abdullah araca bindi. Ben Seymen'i yerden kaldırmaya çalıştım. Recep D. silahla üzerime geldi. Abdullah ile beraber kaçtık. Seymen'i döveriz diye hiçbir şey söylemedim" suçsuzum tahliyemi istiyorum dedi.

ARA KARARDA ÖNCE MÜEBBET ÇIKTI

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı karar için duruşmayı 15 dakika ara verdi. Mahkeme heyeti Seymen'in öldürülmesi olayında tutuklu yargılanan sanıklardan Emre Can K. ve Abdullah Y.'nin önce 'Müebbet hapis' cezasıyla cezalandırılmasına, 'haksız tahrik' suçundan indirim yapılarak sanıkların 18'er yıl 4'er ay 15'er gün hapis ve tutuksuz yargılanan sanık Recep D.'nin 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Eylül 2023 tarihinde Alanya'da gece saatlerinde Saray Mahallesi'nde parkta meydana gelen olayda, Seymen Coşkun (20) ile Abdullah Y. ve Ercan C.A. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi üzerinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Y. belinden çıkardığı tabanca ile Coşkun'u göğüs bölgesinden vurduktan sonra Ercan C.A. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

COŞKUN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Seyman Coşkun kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ASAYİŞ EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALADI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri 24 saat geçmeden yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Y. ve Ercan C.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiler.